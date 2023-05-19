19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dün ilk olarak saat 09.30'da Saat Kulesi önünde toplanan gençler Gazi Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı’na kadar Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerinde Türk bayrakları ve flamalarla yürüyüş yapan gençlere Belediye Bandosu eşlik ederken, yürüyüşe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Ümit Er ile vatandaşlar da katıldı.

Daha sonra ise saat 10.00'da Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulurken, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunarak şanlı bayrağımız göndere çekildi. Törene Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Ümit Er, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Çorum eski milletvekili Feridun Ayvazoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, bürokratlar ve siyasi partilerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.