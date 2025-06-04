Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Proje Sınıfları öğrencileri, Şef Orhan İba yönetiminde Türk Tasavvuf Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan muhteşem bir konser verdi. Gençlerin büyük bir özveriyle hazırladığı program, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Konsere, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bedesten’de gerçekleştirilen Türk Tasavvuf Müziği ve Türk Sanat Müziği Orkestra ve Koro Topluluğu'nun seslendirdiği eserler büyük beğeni topladı.

Konseri izleyen AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı; “Bugün gençlerimizin özveriyle hazırlandığı muhteşem bir musiki programına tanıklık ettik. Hem gönlümüzü hem kulaklarımızı mest eden bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederim. Sanatla büyüyen, değerleriyle güçlenen bir nesil geliyor. İyi ki varsınız gençler” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi