Adıyaman’da kurtarma çalışmalarına katılan gençler, çok sayıda vatandaşın hayatını kurtarırken, bazı vatandaşların da cansız bedenini enkaz altından çıkarmak zorunda kaldı. Acı tablo karşısında zor günler yaşayan gençler, yakınlarını ve binlerce vatandaşı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Binaların yıkılması sonucu oluşan enkaz yığınının ürkütücü görüntüsü karşısında depremzedelere yardımcı olan gönüllü gençler, yaptıkları çalışmalarla taktir topladı.

Adıyaman’daki çalışmalara; Tuğrul Yalvaç, Mustafa Doğan, Nuhan Yaşadur, Mustafa Hürdoğan, Muttalip Erdem, Mehmet Bozyel, Memduh Güven ve Cemal Tuna katıldı.

Adıyaman’daki izlenimlerini anlatan Tuğrul Yalvaç ve Mustafa Doğan, “Çok acı bir tablo ile karşılaştık. Depremde sevenlerimizi kaybetmenin, enkaz altında kalan binlerce vatandaşımıza da ulaşamamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Çok büyük bir yıkım oldu. Vefat edenlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor, enkaz altındakilerin de bir an önce sağlıklı bir şekilde kurtarılmasını, kayıplarımızın daha fazla artmamasını diliyoruz. Yaşanan felaketin ardından deprem bölgesi için tüm imkanlarını seferber eden, depremzedelere yardımcı olan tüm kurum ve kuruluşlar ile halkımıza da teşekkür ediyoruz. Allah milletimizi, devletimizi korusun” görüşüne yer verdi.



(Haber Merkezi)

