Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde hazırlanan “Üreten, Gelişen ve Büyüyen Alaca” projesi kapsamında Alaca’da ekonomik ve sosyal hayata katkı yapmak, mesleki eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapmak alt başlığında soğan üretimi yapan çiftçiler ile soğan ticareti yapan tüccarlar aynı platformda buluşturarak soğanda markalaşma ve paketleme konusunda eğitim verildi.

Eğitimi Figen Konak Marka Tescil LTD. ŞTİ. Müdürü Figen Konak ve Konu uzmanı Av. Oktay Erişki tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan; “Sosyal belediyecilik kapsamında çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmak için OKA destekleriyle SOGEP programından soğan eleme ve paketleme tesisi kurduk. Kurmuş olduğumuz bu tesis çiftçilerimize ve üreticilerimize örnek bir tesistir. Umarım daha sonra diğer üreticilerimiz tarafından da yeni tesisler kurularak soğanda makinalaşmayı sağlayabiliriz.

Amacımız ilçemizin önemli bir üretimi olan alaca mor soğanımızı hem kaliteli üreterek hem kaliteli paketleyerek Türkiye’de ve dünyada marka haline getirmektir. Bugünkü eğitimimizde de konusunda uzman Figen Konak LTD ŞTİ ile çiftçilerimize ve üreticilerimize markalaşma ve bilinçli üretim konusunda bir eğitim verilecektir. Eğitimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Program coğrafi işaret, markalaşma ve dünyadaki başarılı olmuş tarımsal ürünlerin marka hikayelerinin anlatımıyla karşılıklı soru cevap şeklinde devam ederek sonuçlandı.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan’ın yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan, İl Genel Meclis Üyeleri Abdurrahman Karagöz, Dursun Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Demiral, çiftçiler ve tüccarlar katıldı.

(Aliye ÖNCEL)

