Tahmini Okuma Süresi: dakika

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Arpaöz Köyü’nde yaşayan Mehmet Hazar isimli genç köydeki ikametinde bir nedenle tüfekle başına ateş etti.



Yakınlarının ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hazar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma OYİ ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Hazar'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

1 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk babası Hazar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından köyünde defnedildi.