Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Tekkeköy İlkokulu’nda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan ve 1 yıldır kanser ile mücadele eden 45 yaşındaki Cansu Atagün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Onkoloji Ek Hizmet Binası’nda tedavi gören öğretmenden bu sabah acı haber ulaştı. Cansu Atagün’ün naaşının yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden genç öğretmen için Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başsağlığı mesajı yayınlandı. Yayınlanan mesajda, “Tekkeköy İlkokulu öğretmenimiz Cansu Atagün vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Editör: İHA AJANS