Bodrum’da inşaat mühendisi olarak görev yapan Çorumlu mühendis Burak Yazıcı, geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Merhum Burak Yazıcı, Maliye teşkilatından emekli Hayri Yazıcı ve Nilgün Yazıcı çiftinin oğlu, aynı zamanda Osmancık Şoförler Odası'nın ilk ilçe başkanı merhum Nuri Yazıcı'nın torunuydu.

Genç yaşta vefatıyla ailesini, yakınlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğan Burak Yazıcı’nın cenazesi bugün (20 Temmuz 2025 Pazar günü) öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Ulumezar’da toprağa verilecek.

Muhabir: Haber Merkezi