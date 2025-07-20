İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 11-18 Temmuz 2025 tarihleri arasında 108 adet uygulama yapıldı. Denetimlerde 25 kahvehane, 24 kafe, 22 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. 4 bin 394 vatandaşın kimliği sorgulanırken, 4 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 7 adet ateşli silah 2 adet kesici-delici alet, 4 adet şarjör ve 160 adet fişek, 50 adet sentetik ecza hapı 81,11 gram bonzai ve 2.03 gram metamfetamin ele geçirildi.

Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 215 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 2 araca idari para cezası uygulandı.

Asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapıldığı belirtilen uygulamaların aralıksız süreceği belirtildi

Muhabir: NURDAN AKBAŞ