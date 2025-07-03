İnönü Caddesi’nde elektrikli scooter ile ilerleyen G.B.D.(17), yaya geçidine park ettiği iddi edilen bir araç nedeni ile yolu görmeden çıkan yayaya çarpmamak için ani manevra yaparak kaza yaptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Genç kız sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis yaya geçidine hatalı park yapan ve kazaya sebebiyet verdikten sonra olay yerinde ayrılan aracı bulmak için çalışma başlattı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK