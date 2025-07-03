Çorum’da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sünnet etkinliği düzenlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 81 ilde düzenlenen organizasyonlar kapsamında, vakfın hizmetlerinden faydalanan 30 çocuk için Çorumlu Obası'nda sünnet şöleni yapıldı.

Şölende Kuran-ı Kerim okundu, dua edilerek ikramlarda bulunuldu.

Şölende konuşan Vali Ali Çalgan, 529 yıllık bir vasiyetin yerine getirildiğini kaydederek “Vakıf geleneği bizim toplumumuzda çok önemli. Vakıfların sayamayacağımız kadar çok görevi var. Bunlardan bir tanesi de Sultan II. Bayezid Han’ın vasiyeti gereği yapılan bu sünnet şöleni. 529 yıl önceki bir vasiyet yerine getirilmiş oluyor. Bu vasiyet devam ettikçe ona dua edenler çoğalacaktır. Sünnet olan çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Erkekliğe attıkları ilk adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Etkinlikte konuşan Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ise "Bu gün sünnetini yaptığımız kıymetli çocuklarımızın inşallah rabbim düğünlerine, askerliklerine, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini nasip etsin.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Özgür bir vatanda yavrularımızın ilk mürüvvetlerine şahitlik ediyoruz. Bunların hepsi bir birinden kıymetli nimetler. Bizim medeniyetimiz bir cümle ile tarif edilse, şöyle diyorlar İslam medeniyeti, vakıf medeniyeti. Şehitlerimiz, gazilerimiz bu milletin bekası, ümmetin selameti için kendilerine vakfetmiştir” diyerek yeni vakıflar kurarak bu geleneğin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından sünnet olan çocuklara altın takıldı, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlik sonunda sünnet olan çocuklar at bindi ok attı.