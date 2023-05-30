Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 19 yaşındaki stajyer hemşire Melike Özdemir, girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi. Genç hemşirenin vefatı, ailesi ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

KÖYÜNDE DEFNEDİLECEK

Alınan bilgiye göre üzücü olay Şeyhmustafa Köyünde yaşandı. Babasına ait tüfekle genç yaşta hayatına son veren hemşire Melike Özdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi bugün ikindi namazının ardından köyünde toprağa verilecek.