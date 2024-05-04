Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencileri arasında Genç Nida Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması Bölge Finali, Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde yapıldı.

Genç Nida Kız Öğrenci Hafızlık 1. Bölge Yarışmasına Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Kastamonu ve Sinop'tan ortaokul ve lise kategorisinde 22 öğrenci katıldı.

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde yapılan yarışmada 22 ortaokul ve lise öğrencisi, kurayla çektikleri ve jüri tarafından kendilerine sorulan bölümleri okuyarak yarıştı. Katılımcı öğrenciler tarafından izleyicilere Kur’an-ı Kerim ziyafetinin sunulduğu yarışmada ortaokul kademesinde Ankara Şehit Ömer Halisdemir AİHL öğrencisi Hanife Alara Uyar birinci, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman AİHL öğrencisi Ebrarnur Gökboğa ikinci ve Bolu Gerede Şehit İlhan Sezer İHO öğrencisi Zuhal Sunguroğlu üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise Ankara Tevfik İleri AİHL öğrencisi Zeynep Sude Çakır birinci, Sinop Gerze AİHL öğrencisi Saliha Karakütük ikinci ve Bolu Mudurnu AİHL öğrencisi Lale Yanık üçüncü oldu.

Yarışmanın sonunda dereceye giren ve katılım gösteren tüm öğrencilere ödül ve katılım belgeleri verildi.

Editör: İHA AJANS