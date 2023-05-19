Aynı zamanda 19 Mayıs 2003 tarihinde kurulan Genç Girişim ve Yönetişim Derneği 20. Yılını da Çorum’da kutlayacak.

GGYD Çorum Şubesi evsahipliğinde düzenlenecek olan kutlama etkinliği bugün 14.00-17.00 saatleri arasında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu’nun açılış konuşması ve GGYD Çorum üyelerinin kendilerini tanıtacağı kısa konuşmalar ile başlayacak olan 62. İş’te Fırsat Toplantılarının bu ayki konuğu ise Psikolog ve Yazar Üstün Dökmen olacak.