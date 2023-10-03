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İddiaya göre, Çorum Yavruturna Mahallesi Mürsel 2. Sokakta oturan Alper Yılmaz (40) evinde ölü olarak bulundu.

Esnaf olduğu öğrenilen Alper Yılmaz’ın ölüm haberi sevenlerini üzdü. Olayın bildirilmesiyle Alper Yılmaz’ın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yılmaz’ın öldüğünün tespit edilmesi üzerine olay yerinde Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebi anlaşılmak üzere Alper Yılmaz’ın cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Alper Yılmaz’ın iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.