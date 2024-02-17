Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi'nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK hafta sonu 4 kategoride kritik maçlar oynayacak. Çorum FK U19 takımı 4.Grup 15.hafta maçında sahasında Ispartaspor'u konuk edecek. Bu kritik karşılaşma bugün Devane Sahası'nda saat 12.00'de oynanacak. Çorum FK U17 takımı ise 4.Grup 15.hafta maçında yine Ispartaspor ile karşılaşacak. Bu karşılaşma da bugün Devane Sahası'nda saat 14.30'da oynanacak.

Çorum FK'nın U14 ve U15 takımları ise yarın 6.Grup 14.hafta maçında deplasmanda Boluspor'un konuğu olacak. Bolu Karaçayır 1 No'lu Sentetik Saha'da saat 11.00'de başlayacak maçta U14'ler, saat 13.00'de ise U15'ler karşı karşıya gelecek. Çorum FK'nın U16'ları ise haftayı BAY geçecek.

Editör: RIFAT KARA