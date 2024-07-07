2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Hollanda - Türkiye karşılaşmasını evliliğe ilk adımlarını atan Burcu ve Turgut Erakça çifti de izledi.

Kargılılar, milli maçı ilçe meydanına kurulan dev ekrandan takip etti.

Gelinlik ve damatlıklarıyla meydana gelen Burcu – Turgut çifti, diğer vatandaşlarla birlikte maçı takip etti.

Maç izleyen izleyenlerin meraklı bakışlarıyla alana giren çifti Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli karşıladı. Dereli, genç çiftlere mutluluklar dileyerek, milli maç duyarlılığından dolayı da teşekkür etti.

Damat Turgut Erakça, “Bu mutlu günümüzde milli takımımızın heyecanına ortak olmak istedik. Düğünümüzün ardından gelip maçı izlemek istedik” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ