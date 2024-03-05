Gelecek Partisi İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Partimizin İl Başkanlığı binasında düzenlenen Çorum Merkez İlçe Başkanlığı için yetki belgesi takdim töreni gerçekleştirilmiş olup, Gelecek Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca, Tarık Aktaş Merkez İlçe Başkanlığı için yetkilendirilmiştir” denildi.

Tarık Aktaş, geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek bir grup arkadaşı ile birlikte Gelecek Partisi saflarına katılmıştı.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ