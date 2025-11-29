Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Ankara’da grup toplantısına katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan toplantıya katılan Çorum heyeti, parti kurmayları ile de sohbet ederek parti çalışmalarını değerlendirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Av. Rumi Bekiroğlu da Çorum heyeti ile yakından ilgilendi.

Toplantıya; İl Başkanı Fatih Softa’nın yanı sıra; Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, Osmancık İlçe Başkanı Muzaffer Kara, Mecitözü İlçe Başkanı Mustafa Metin, İl Başkan Yardımcıları; Emre Softa, Ferhat Pişeren ile İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantı yoğun katılımla gerçekleştirilirken, partililer daha sonra Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ