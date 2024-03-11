Gelecek Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı İsmail Barış Coşgunsu, beraberinde parti yöneticileri ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Kadın El Emeği Ürünleri Satış Standı’nı gezdi. Ardından Organize Sanayi Bölgesi ve Ankara yolu üzerinde faaliyet gösteren Gazel Makine, Makenat Makine, Toyota Plaza, Yağmaksan, Kavukçu Grup ve Kemal Öz Gıda fabrikası ziyaret edildi.

Fabrika yöneticileri ve çalışanlarla görüşen Coşgunsu, kadın işçilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı, projelerini özetleyerek destek istedi.



Gelecek Partisi Belediye Başkan Adayı Coşgunsu, program sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün birbirinden değerli fabrika yöneticilerimiz bizleri misafir ettiler. Gelecek Partisi heyeti olarak bizleri en güzel şekilde ağırlayıp yolcu ettiler. Kendilerine ve tüm çalışan emekçi kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum“ dedi.

Gelecek Partisi heyeti, ziyaret ettikleri fabrikalarda yöneticilerle de sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.