KESK MYK Üyesi Bahadır Berdicioğlu, işsizliğin, yoksulluğun, güvencesizliğin, geçim sıkıntısının tüm toplumu sardığı koşullarda bütçe görüşmelerinin başladığını belirterek, halktan, emekten, toplumdan, yatırım ve istihdamdan yana bir bütçe istediklerini söyledi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde, demokrasi ve emek hareketlerinin desteğiyle 30 Kasım 2024 tarihinde Ankara’da “Geçinemiyoruz” başlıklı geniş kapsamlı bir miting düzenlenecek.

KESK temsilcileri, Çorum’da saha çalışması yaparak, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek 30 Kasım mitingine davet etti.

KESK MYK Üyesi Bahadır Berdicioğlu ve Tüm Bel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri MYK Üyesi Bülent Türkmen, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek dernek yönetimini ve üyelerini 30 Kasım mitingine davet etti.

Ziyarete; Eğitim Sen Çorum Şubesi Başkanı Kenan Sırma ve Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet de hazır bulunurken, KESK heyetini karşılayan ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, toplumun içerisinde bulunduğu sorunlardan bahsederek, mitinge gereken desteği vereceklerini bildirdi.

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, ADD Yönetim Kurulu Üyeleri; Yıldırım Çıtak, Kubilay Olcan, Ali Aslan Koçak, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefa Batak ve ADD üyesi; Kenan Özcan’ın da katıldığı ziyarette bir konuşma yapan KESK MYK Üyesi Bahadır Berdicioğlu, emeklinin, asgari ücretlinin, dar gelirlinin büyük bir geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyerek, halktan, emekten yana bir bütçe istediklerini vurguladı.

Berdicioğlu, “Emekçilerin geliri eriyip borcu artarken Türkiye uluslararası sermayeye en yüksek faizi veren ülke konumuna getirilmiştir. İktidar göz göre göre ülkenin geleceğini satmaktadır. Ülkemiz amacı istihdam yaratmak ya da yatırım yapmak değil, yüksek faizden beslenmek olan ‘köpek balıklarının’ av alanına çevrilmiştir. Tüm bunlara rağmen ıstakoz yedikleri masalardan, meclis bahçesindeki kebap partilerinden, mangalda sucuk partilerinden fotoğraf paylaşanlar hiç utanmadan yoksullaştırdıkları milyonlara hâlâ ‘kemer sıkın’ demektedir. Oysa emekçilerin, emeğin, yoksullaştırılmış halkın gittikçe kararan tablosu emekten, halktan yana bir bütçeyi yakıcı bir ihtiyaç haline getirmiştir” dedi.

Berdicioğlu, örgütlü bir kötülük yapılanması ile karşı karşıya bulunduklarını anlatarak, bu durum karşısında emekten, halktan yana olan, emeğiyle geçinen ve geçim sıkıntısı yaşayan herkesin, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin birlikte hareket etmesinin zorunlu hale geldiğini bildirdi.

KESK temsilcileri, 30 Kasım’da düzenlenecek “Geçinemiyoruz” konulu mitinge Çorum kamuoyundan destek istedi.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KESK heyetine teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ