Küresel rüzgar enerjisinde geçen yıl sonunda 121,6 gigavat kurulu güç artışı yaşanmasına rağmen, bu miktar 2030'a kadar rüzgar enerjisinde 320 gigavat yıllık artış hedefinin gerisinde kaldı.

AA muhabirinin 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü kapsamında derlediği bilgilere göre, 2024 itibarıyla küresel rüzgar enerjisi kapasitesinde önemli bir artış yaşandı ve kurulu rüzgar enerjisi gücü 1136 gigavata yükseldi.

Rüzgar enerjisinin de dahil olduğu toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü ise bu dönemde 4 bin 448 gigavat oldu.

Geçen yılki 121,6 gigavatlık artış, Birleşmiş Milletler'in 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma hedefi için gereken 320 gigavatlık yıllık rüzgar artışı hedefinin oldukça gerisinde kaldı.

EN BÜYÜK KATKI RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN

Geçen yıl ilave edilen toplam 585 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasite artışının yaklaşık yüzde 92,5'i rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarından sağlandı. Özellikle rüzgar enerjisi, toplam kapasitenin büyük bir kısmını oluşturdu.

Tüm bu hedeflerle beraber 2030'da yenilenebilir enerji kurulu gücünün 11,2 teravat seviyesinde olması gerekiyor.

İstenilen hedefe ulaşılamama nedenleri arasında, ekipman tedarik zinciri sorunları ve maliyet artışları gösteriliyor.

Ayrıca özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yatırım ortamındaki belirsizlikler, izin süreçlerinin yavaşlığı ve yerel direniş ile elektrik şebekelerindeki entegrasyon sorunları da hedefe ulaşmadaki engeller olarak öne çıkıyor.

Rüzgar enerjisinin artması için uzun vadeli, istikrarlı politikalar gerekiyor

Öte yandan, rüzgar enerjisinin artması için Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve WindEurope bazı politikalarda değişikliğe gidilmesi konusunda önerilerde bulundu.

Bu kapsamda, küresel yenilenebilir enerji kurulu gücünün artması ve iklim değişikliği ile mücadele hedeflerine ulaşılması için uzun vadeli, istikrarlı ve öngörülebilir politikaların benimsenmesi gerekiyor.

Özellikle son dönemde teknolojik gelişmelerin artmasıyla, rüzgar enerjisinin entegrasyonu için şebeke altyapısının güçlendirilmesi ve akıllı şebeke teknolojilerinin kullanılması önem kazandı. Bu entegrasyonu sağlayan projelerin geliştirilmesine ihtiyaç bulunuyor.

Ayrıca, yeni nesil rüzgar türbinlerinin tasarımı, verimlilik artırıcı teknolojilerin geliştirilmesi ve dijitalleşme süreçlerine yatırım yapılması bekleniyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİKLERİ ARTMALI

Kamu ve özel sektör işbirlikleri, yeşil tahviller ve sürdürülebilir finansman araçları gibi mekanizmaların kullanılması ve teşvik edilmesinin de bu enerji kaynağından daha fazla faydalanılması için fırsat yaratabileceği düşünülüyor.

İnsan kaynakları kapasitesinin artırılması, iş gücü eğitimlerinin verilmesi ve yerel toplulukların rüzgar enerjisi konusunda da bilinçlendirilmesi önemli.

Öte yandan, tüm dünyada rüzgar enerjisi ile ilgili proje geliştirme süreçlerinin hızlandırılması, bürokratik engellerin azaltılması ve izin süreçlerinin dijitalleştirilmesi gerekliliği bulunuyor. Hızlandırılmış bürokrasi tüm yenilenebilir enerji kurulumları için önem arz ediyor.