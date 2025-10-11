Anne ve bebek sağlığının korunması, doğum sürecinin bilinçli ve güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla düzenlenen Gebe Okulları faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik strateji toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’in başkanlığına düzenlenen toplantıda, il genelindeki 2. ve 3. basamak sağlık tesislerinde hizmet veren gebe okullarının mevcut durumu, eğitim içerikleri, katılımcı sayıları, kullanılan materyaller ve ebe-destek hizmetleri detaylı şekilde ele alındı. Mevcut uygulamalardan elde edilen kazanımlar değerlendirilerek, gebe okullarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak yeni stratejiler planlandı.

Gebe okulları, anne adaylarını gebelik sürecine fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan hazırlamayı amaçlayan birinci basamak sağlık hizmetleri arasında önemli bir yere sahip. Bu okullarda gebilere; gebelikte beslenme, egzersiz ve hijyen, doğuma hazırlık ve nefes teknikleri, emzirme, yenidoğan bakımı ve lohusalık dönemi, psikolojik destek ve baba adaylarının sürece katılımı gibi konularda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor.

Toplantıda, gebe okullarının normal doğum oranlarını artırmaya, sezaryen oranlarını düşürmeye olan katkıları da vurgulandı. Eğitim programları sayesinde anne adaylarının doğum kaygılarının azaldığı, doğuma bilinçli hazırlık yapıldığı ve sürecin daha kontrollü ve güvenli hale geldiği ifade edildi.

Yeni dönemde, gebe okullarında görev yapan ebelerin, hemşirelerin ve uzman eğiticilerin koordinasyonunun güçlendirilmesi, eğitim içeriklerinin güncellenmesi ve katılımcı memnuniyetinin düzenli olarak izlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, eğitimlerin aile sağlığı merkezleri, hastaneler ve toplum sağlığı merkezleriyle entegre şekilde yürütülmesi ve dijital içerikler, çevrim içi bilgilendirme toplantıları ile mobil uygulamalar aracılığıyla gebelerin eğitimlere erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Muhabir: SELDA FINDIK