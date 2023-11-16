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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 40'ıncı gününde artarak devam ediyor.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi. Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakkut, "İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında hastane içinden tek kurşun bile atılmadı. İşgal ordusu, askerlerinin Şifa Hastanesi'ne girmesinin kendisi için bir zafer olacağına inanıyordu ancak direnişin varlığına dair herhangi bir kanıt bulamadı." açıklaması yaptı.

Filistin yönetimi, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırısının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu belirterek, binlerce kişiyi korumak için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Hamas da İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında "katliam" yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personelinin, yaralıların ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tuttu.

Şifa Hastanesi'nden güvenlik gerekçesiyle adını açıklamak istemeyen bir kaynak, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinlileri içeride alıkoyduğunu söyledi.

Şifa Hastanesi'ndeki sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğunu aktaran kaynak, "Hizmetlerin durması nedeniyle yüzlerce hasta ve yaralının hayati tehlikesi söz konusu. Nitekim insanların yaraları çürümeye başladı, bu da salgın hastalıklara yol açabilir." dedi.

İsrail askerlerinin buraya sığınan Filistinlileri binalarda alıkoymaya devam ettiğini ve Şifa Hastanesi'ne giriş çıkışları engellediğini aktaran kaynak, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi diyaliz bölümünde konuşlandığı ve diğer bölümleri de kuşatma altına aldığını ifade etti.

Filistinli kaynaklar, Şifa Hastanesi'ndeki durumun son derece trajik olduğuna işaret etti.

Gazze'de ölenlerin sayısı 11 bin 500'e ulaştı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 180 kişi artarak çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 bin 500'e ulaştığını açıkladı.