İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir aydır aralıksız devam ederken, kentte 10 binden fazla masum insan can verdi. Binlerce yaralının durumu ise uygulanan abluka nedeniyle kritik.

SİVİLLERİN SIĞINDIĞI

HER YERİ VURDULAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail son olarak da sivillerin sığındığı hastaneleri vurmuş ve binlerce insanı katletmişti.

24 SAATTE 450 YERİ

BOMBALANDILAR

İsrail ordusu son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 450 yeri havadan vurduğunu bildirdi. Dünden beri bölgedeki interneti kesen İsrail, özellikle Hamas tünellerini bahane ederek binlerce sivilin sığındığı hastaneleri bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 200'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

GAZZE’DE CAN KAYBI

KORKUNÇ BOYUTTA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Eki•m'den bu yana İsrai•l'i•n Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk olmak üzere 10 bin 22 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

MEZAR YERİ KALMADI

Bombardımanın hayattan kopardığı sivilleri defnetmek için kentteki mezarlıklarda yer kalmadı. Binaların arasında artık toplu mezarlar var. Hayatını kaybedenler boş arazilere defnediliyor.

TÜNELLERİ BAHANE ETTİLER

Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu söylenen tüneller, gözlem noktaları gibi hedefler olduğu ileri sürüldü. Açıklamada ayrıca kara birliklerinin Gazze'de Kassam Tugaylarına ait bir askeri yerleşkeyi ele geçirdiği de öne sürüldü.

İNTERNETİ KESTİLER

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırıları dün akşamdan itibaren şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri çökmüştü. Gazze'deki Filistin hükümeti, bölge genelindeki tüm hastanelerin çevresinin yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldığını bildirmişti.

(haberler.com)