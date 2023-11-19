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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da kaybettikleri yakınlarını toplu mezar kazarak defnediyor. Onlarca Filistinli bugün, İsrail saldırılarında kaybettikleri yakınları için Maghazi ve Bureij mülteci kampları arasındaki bölgede cenaze töreni düzenledi. Törendekiler gözyaşlarına hakim olamazken, cenazeler kazılan toplu mezarda yan yana defnedildi.

FİLİSTİN’DE CAN KAYBI 12 BİN 300’E YÜKSELDİ

Gazze Şeridi’ndeki Hükümet Sözcüsü İsmail Al-Thawabta, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 5 bini çocuk, 3 bin 300’ü kadın olmak üzere 12 bin 300’e yükseldiğini açıkladı.