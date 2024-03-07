31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi çalışmalarına Gazi ve İnönü caddelerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek devam eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, caddedeki otopark sorununu da kat otoparkları ve boş parsellerde otopark yapımına teşvik ve desteklerle çözeceklerinin altını çizdi.

Ziyaret ettiği tüm işyerlerinde yoğun ve sıcak ilgiyle karşılanmaya devam eden Çöphüseyinoğlu, çok sayıda esnaftan “Yerel seçimlerde seni destekleyeceğiz Başkanım” sözlerini işitti. Gördüğü ilgiden oldukça memnun kalan Çöphüseyinoğlu, ayrıca esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek, hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Şehir girişlerine esnafı apartman depolarından kurtaracak Depoland (Kiralık Depolama Bölgesi) projesini hayata geçireceklerini dile getiren CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, esnafı hiçbir konuda ezdirmeyeceklerini, üretim ve satışa destek için yapılması ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.



Belediye binasında başta esnaf olmak üzere STK ve meslek örgütlerine çalışma ve toplantı odası vereceklerini vurgulayan Çöphüseyinoğlu, sorunları orada dinleyeceklerini ve çözüm üreteceklerini söyledi. Belediye olarak önceliklerinin her zaman esnaf olacağını belirten Çöphüseyinoğlu, Çorum için proje üreten herkese kapısının açık olacağını ifade etti.

Çöphüseyinoğlu ziyaretlerde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları, önceki dönem İl ve Merkez ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili eşlik etti.