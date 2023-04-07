Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstiklal Madalyası verilmiş, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş vatandaşlar ile hak sahiplerinin aylıklarının asgari ücret seviyesine, güvenlik korucularının emekli aylıklarının ise 7 bin 500 liraya yükseltildiğini, aylık farkların 7 Nisan tarihi itibarıyla hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, 30 Mart tarihli 7447 sayılı Kanun çerçevesinde İstiklal Madalyası verilmiş, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev almış muharip gaziler, Sivas Kongresi'nce seçilen Temsil Heyeti üyeleri, Gazi Meclisinin birinci dönem üyeleri ile hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş vatandaşların aylıklarının çalışıp çalışmadıklarına veya gelir, aylık alıp almadıklarına bakılmaksızın 1 Nisan tarihinden geçerli olarak 30 günlük net asgari ücret seviyesine yükseltildiği belirtildi. Ayrıca muharip gazilerin sosyal güvencelerinin olup olmamasına göre oluşan aylık farklılıkların giderildiği de açıklandı.

Gazilerin aylıkları 8 bin 847 liraya çıkarıldı

Kanun çerçevesinde gaziler ile dul eşlerine ödenen aylıkların net asgari ücret esas alınarak hesaplanacağı belirtilen açıklamada, 2023 yılı Mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2 bin 961 lira 25 kuruş aylık almakta olan gazilerin aylıklarının 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847 lira 7 kuruşa çıkarıldığı, hayatını kaybeden gazilerin ise dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylıkların 2 bin 220 lira 93 kuruştan 6 bin 635 lira 30 kuruşa yükseltileceği bildirildi. Ayrıca Sivas Kongresi'nce seçilen Temsil Heyeti üyelerinin, Gazi Meclisinin birinci döneminde bulunan üyeleri ile hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı göstermiş ve Türk vatanına hizmet etmiş, Türk vatandaşlarından 3292 sayılı Kanun veya mülga 5269 sayılı Kanun'a göre vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların kendileri ile hak sahiplerine ödenen aylıklarda sigortalı olarak çalışma veya gelir ve aylık alma durumuna göre oluşan farklılığın kaldırıldığı kaydedildi. Bu kapsamdaki tüm vatandaşlara net asgari ücret düzeyinde aylık ödenmesi imkanı getirildiği de ifade edildi.

Güvenlik korucularının aylığı 7 bin 500 liraya yükseltildi

Öte yandan 442 sayılı Köy Kanunu'na göre ve en az 15 yıllık güvenlik koruculuğu hizmeti esas alınarak aylık bağlanan güvenlik korucuları ile vefat edenlerin hak sahiplerine dosya bazında bağlanan aylığın da 7 bin 500 liradan az olmaması kararlaştırıldı. Bu düzenlemeler dahilindeki tüm vatandaşların 1 Nisan'dan geçerli olarak oluşan aylık farklarının 7 Nisan tarihi itibarıyla hesaplarına yatırılacağı açıklandı.