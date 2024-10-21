Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyanın en zorlu mesleklerinden birinin gazetecilik olduğunu belirterek, tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

Gazeteciliğin özverili ve meşakkatli çalışma gerektiren mesleklerin başında geldiğini söyleyen AK Parti Çorum Milletvekili Kaya; “Doğru, ilkeli ve seviyeli bir çizgide mesleklerini icra eden gazeteciler her toplumda ve her ülkede karşılık görmüştür.Mesai mefhumu gözetmeden, fedakarca ekmeğinin peşinden koşan gazeteciler, kutsal bir görevi ifa etmektedirler. Ülke ve dünya gündemine ilişkin takipleri ve kamuoyunu bilgilendirme emekleri takdire şayandır” dedi.

Milletvekili Kaya mesajının devamında şu görüşlere yer verdi: “Bu düşüncelerle, şehrimizde zaman mefhumu gözetmeksizin, Basın Yayın kuruluşlarında cansiperane çalışarak ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilimizdeki gelişmeleri, halkımızla paylaşma yolunda emek harcayarak, kamuyu yönetenler ile yönetilenler arasında köprü görevi gören; İlimiz ve ilçelerimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alarak emek harcayan, ülkemizin menfaatleri, milletimizin çıkarları doğrultusunda gerçeklerin peşinden koşarak, toplumu aydınlatan tüm gazetecilerin Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim”

Editör: KEMAL YOLYAPAR