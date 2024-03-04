Yerel basın kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği ortak yayına konuk olan Belediye Başkanı Aşgın, geride kalan 5 yıllık dönemde yaptığı çalışmaları anlattı. Gazeteci Mehmet Gülay’ın moderatörlüğünde yapılan canlı yayında gazeteci Taner Şimşek ve Elvan Yılmaz’ın sorularına cevap veren Belediye Başkanı Aşgın yeni dönem projelerinden de bahsetti.

5 yıllık görev süresinde gönül köprüleri kurma noktasında başarılı bir dönem geçirdiğini dile getiren Başkan Aşgın, “Bütün hemşehrilerimizin kalplerine, gönüllerine dokunmaya çalışarak bu 5 yılı geçirdik. Özellikle de 32 tane vadimiz vardı, bu vaatlerimizin önemli bir kısmını gerçekleştirmiş olarak hamdolsun 5 yılı geride bıraktık. Bunların yanı sıra yarım kalan tüm projeleri de dönemimizde tamamladık.” dedi.

AŞGIN: “YOLUMUZA ‘ALİ’ OLARAK DEVAM EDECEĞİZ”

Temel felsefesinin, ALİ (adalet-liyakat-istişare) olduğunu belirten Halil İbrahim Aşgın, “Allah nasip eder de tekrar 31 Mart 2024’te bu güzel şehrin tekrar hizmetkârı olursam ALİ olmaya devam edeceğim. Bunun da örneği şudur; yani bu kuru lafta olmamalıdır, mesela Halil İbrahim Aşgın icraatlarında 15 mahalleyi bir tuttu mu tutmadı mı?, Ben şimdi sahadayım hemşehrilerimle görüşüyorum, bana tuttun Başkanım 30-40 yıldır bizim sokağımızda, caddemizde şu hizmet yoktu yaptın Başkanım, ALİ olacağım dedin oldun başkanım diyorlar. Ben bunu çok kişiden duyuyorum.

Mesela biz Büyükşehir Belediyesi değiliz, ilçelerle ilgili bir sorumluluğumuz yok, ama ben ilk asfaltı CHP'li bir belediye olan Mecitözü’ne döktüm. İlk asfaltı muhalefet partisinin belediyesinin olduğu ilçeye döken başka bir belediye başkanıyım. Vazifesi, sorumluluğu olmadığı halde bunu yapan başka bir belediye var mıdır bilmiyorum ama ben bunu onurla, gururla diyorum ki ben bunu yaptım. Yaptıklarımız da yapacaklarımızın teminatı. Sadece Hakk'ın rızası ve halkın duası için çalışarak, adalet, liyakat, istişareyle ALİ olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu benim duam, benim duruşum. Yeni dönemde de ALİ olma tavrımdan vazgeçmem.” şeklinde konuştu.

Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Aşgın yaklaşık 2,5 saat süren programda gazetecilerden gelen tüm sorulara içtenlikle cevap verdi. Yeni dönemle ilgili projelerden bazılarından da kısaca söz eden Başkan Aşgın, samimiyetle ve gayretle Çorum için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.



Editör: HABER MERKEZİ