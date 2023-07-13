Bilardo İl Temsilciliği’nin 2023 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Cepli Bilardo 9 Top İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nde 16 sporcunun katılımı ile gerçekleşen müsabakalar sonunda Bilardo İl Temsilcisi Emrah Tac milli bilardocu olan öğrencisi Eren Arslaner ile finale kaldı. Çekişmeli geçen final maçını Emrah Tac 6-5 kazanarak il birinciliğinde şampiyon olurken, öğrencisi Eren Arslaner ise ikinci oldu. Bünyamin Can üçüncü, Özkan Kara ise dördüncü olarak tamamladı.

Renkli görüntülere sahne olan final maçı sonra açıklamalarda bulunan İl Temsilcisi Emrah Taç, öğrencisi ile finalde karşılaştığı için mutlu olduğunu söyledi. Öğrencisinin milli forma ile çok büyük başarılara imza atacağını da ifade eden Taç, müsabakalar sonunda düzenlenen törene katılan Gençlik ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan’a, Çevre ve Şehircilik Afet Şube Müdürü Hasan Tahsin İçirgen’e, İl Hakem Kurulu Başkanı Yüksel Tavukcı’ya ve müsabakaları takip eden öğrencilerine ve velilerine teşekkür etti.