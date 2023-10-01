Tahmini Okuma Süresi: dakika

l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu uyuşturucu madde ile yakalanan Serkan E.(37), emniyetteki işlemlerinin ardından mahkeme öncesi rapora getirildiği esnada elinin başparmağını eklem yerinden çıkarmak sureti ile kelepçesinden kurtuldu.

Polis otosundan indirildiği esnada kaçmaya başlayan zanlı narkotik ekipleri ile hastane polisi ve jandarmasının müdahalesi ile uzaklaşamadan yakalandı.

Hastanedeki rapor işlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.