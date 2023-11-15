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Filistin Platformu Yürütme Kurulu Üyeleri Kılıç, Candan ve Korkmaz, geçtiğimiz günlerde kadirşinas ilimizde yapılan “Çorum Tek Yürük Filistin'e destek Yürüyüşü”ne verdiği destek nedeni ile TSO Başkanı Başaranhıncal’a teşekkür etti. Ziyarette TSO Başkanı Başaranhıncal’ın toplum yararına yapılan tüm faaliyet ve etkinliklere katkı sağladığı da vurgulandı.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman toplumu ilgilendiren konularda desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.