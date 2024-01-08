Kızılay Sungurlu Şubesi Başkanı Kerim Mandıralıoğlu yaptığı açıklamada, “Bu tür sosyal faaliyetler, sadece maddi değil, toplumsal hayatımıza manevi çok şeyler katıyor. Hayır çarşısında aktif çalışan, yardım getiren, hizmetten faydalanan insanımızda sorumluluk duygusunun oluşmasına katkı sundu.

Çocuklarımızda, büyüklerimizde heyecan ve sosyalleşmeye vesile oldu. Az çok, büyük küçük bütün yardımlar büyük bir sinerjiye, manevi berekete dönüştü. Hayır sahiplerinin katkılarıyla insanımıza daha uygun yiyecek, giyecek vs. sunma imkanı oluştu. Başta Kızılay Yönetim Kurulu arkadaşlarıma, beklentisiz aşkla çalışan gönüllülerimize, derneklerimizin yönetici ve ekiplerine, tandırda katmer, börek yapan kardeşlerime, ürün bağışında bulunan esnafımıza, evinde yaptığı yiyecekleri hayır çarşımıza akıtan kardeşlerime yürek dolusu teşekkürlerimi iletiyorum. Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimize az da olsa fayda sunabildikse kendimizi bahtiyar hissederiz. Rabbim, mazlumların yardımına koşanların sayısını artırsın. Zalimleri de hüsrana uğratsın inşallah. Teşekkürler vefalı milletimiz. Teşekkürler Sungurlu” ifadelerini kullandı.