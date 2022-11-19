Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 7.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Osmancık Belediyespor kozlarını paylaşacak. Lig’de oynadığı 5 karşılaşmanın 5’inde de mağlup olan Çorum Voleybol Spor Kulübü, ezeli rakibini yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. 5 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Osmancık Belediyespor ise Çorum Voleybol’u yenerek üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor. Yarın Çorum Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Ünyegücü FK ile Tokat Gençlikspor, Sinop Beton Ayancık Belediyespor ile 52 Çamlıkspor, İskofyaspor ile Bordo Mavi karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

