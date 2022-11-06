Eğitim dünyasının Köy Enstitülü saygın ve sevilen isimlerinden Emekli İlköğretim Müfettişi, Ladik Akpınar Köy Enstitüsü mezunu Fevzi İlimoğlu (Ilıman) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Merhumun cenazesi önceki gün ilimize getirildi. Cenaze Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önünde helallik alınmasından sonra merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’ne götürüldü. İlimoğlu burada sevenleri tarafından düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)