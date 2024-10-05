2008 yılından buyana Hacı Bektaş ve AKM’nin gönüllü avukatlığını üstlendiğini belirten Öksüz, isim vermeden o dönemden itibaren hep aynı Alevi dedesinin bir takım odaklara birlikte iş tuttuğunu söyledi.

2008 öncesinde Hacı Bektaş Vakfı’nda FETÖ’nün etkin olduğunu kaydeden Öksüz, “Biz vakıftan FETÖ’yü temizledikten sonra onlar Nefes Alevi Bektaşi Kültür Merkezi Derneği’ni kurdular. Bu derneğin Alevi dedesi kimdi? Bu dernek KHK ile kapatıldı. O Alevi dedesi yine paçayı kurtardı ve hayatına devam etti.

Sonra Bahçelievler Mahallesi’nde bir cemevi yapılmak istendi. Biz ona karşı çıkmıştık, bunun FETÖ projesi olduğunu söylemiştik. O dönemin baş Alevi dedesi de aynı kişi. Aradan 7 sene geçti. Hücre yeniden uyandı ve karşımıza yeniden geldi. Dördüncü kez bir saldırıyla karşı karşıyayız.

Şimdi önerilen cemevi projesinin arkasında da aynı Alevi dedesi var. Projeyi öneren Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlığı. Bu kurumun başkanı Çorum’dan sadece bir Alevi dedesi ziyaret etmiş. Yine aynı kişi.

FETÖ kaçkını Osman Eğri’nin zamanında yapamadığı operasyonu yol arkadaşıyla yeniden yapıyor” şeklinde konuştu.

AŞGIN İTİRAZLARI KABUL ETMEDİ

Belediye Başkanı Aşgın ise devletin bir kurumunun adının FETÖ ile anılmasını doğru bulmadığını belirterek, Belediye olarak Hacı Bektaş Vakfı’na da gerekli desteği verdiklerini söyledi.

Söz konusu gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Editör: HABER MERKEZİ