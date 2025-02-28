Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mütefekkir ve yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun hayatının konuşulduğu etkinlik düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı Öğretmen Akademileri Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Gemuhluoğlu'nun eğitim anlayışı ve gelecek nesilleri yetiştirme ideali ele alındı. Konferansa konuk olarak katılan Yazar Mahmut Bıyıklı, Gemuhluoğlu'nun Cumhuriyet döneminin öncü ve örnek öğretmenlerinden birisi olduğunu vurguladı.

Fethi Gemuhluoğlu'nun hayatıyla ilgili önemli bilgiler veren Bıyıklı, "Sınırları aşan bir öğretmendi. Muallim kavramının içini hakkıyla doldurarak, öğretmenlik yaptığı memleket evlatlarına iyiyi, doğruyu ve güzeli öğretti.İnsanının özünde var olan güzellikleri ortaya çıkarmak, saklı kabiliyetleri keşfetme sanatı olan muallimlik sanatının en önemli icracılarından biri olmayı başardı.Muallimlere ruh sanatkarı denmesi boşuna değildir. Gizlenmiş, gömülü kalmış yetenekleri açığa çıkarmak ancak iyi bir muallimin yapabileceği bir şeydir.Çağının çok ötesinde bir ufuk taşıyan Gemuhluoğlu, öğretmenlik yaparken hiçbir zaman müfredatın sınırlı kalıplarına sıkışıp kalmadı. Ufkunun genişliği kadar, yeni konular açtı öğrencilerine. Sokrat gibi sorularla sarsarak vermek istediği mesaja dikkat çekti" dedi

Öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği program Çorum Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ın Yazar Mahmut Bıyıklı'ya çiçek takdim etmesi ve teşekkür konuşmasının ardından sona erdi.

Editör: İHA AJANS