Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kaza, Gaziantep Şanlıurfa Otobanı Nizip Birecik arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine gelen minibüs otoban kenarında otları temizleyen karayollarına ait kamyona arkadan çarparak taklalar attı.

Kazada 5 kişi ölürken, 17 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 sağlık ekibi tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa ve Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Said Vakkas Yağcı - İbrahim Halil Aslan)