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Deprem sonrası zihinlerden çıkmayan kırılmaların olduğu yolda çalışmaların Haziran ayı itibariyle tamamlanması bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay adeta yerle bir olmuştu. Antakya ve Reyhanlı ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Demirköprü Mahallesi mevkiinde de 4 metreyi bulan kırılmalar meydana gelmişti. Fay hattının yerle bir ettiği yol ve köprü de çalışmalar asrın felaketinin 3. gününde başlamıştı. Enkazın bir kısmının kaldırıldığı yolda; ilk köprünün temeli atıldı. İlk köprünün inşası devam ederken diğer yandan 2. köprünün enkazı kaldırılacak ve yerine yenisi inşa edilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde aralıksız devam eden yenileme çalışmalarının Haziran ayında tamamlanması bekleniyor.



Demirköprü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şahan, ekiplerin depremin 3. gününden itibaren aralıksız çalıştıklarını belirterek, “Çalışmalar; gece gündüz devam etmektedir. Depremin 3. gününden bu yana aralık vermeden çalışıyorlar. 1. köprünün temelini attılar, 2. Köprünün de enkazını kaldırmaya başladılar. Trafiği de yol açıp yan taraftan vermeye başladılar. Bize verilen tahmini süre Haziran ayında bitecek, umudumuz da bir an önce bitmesinden yana. Çalışmalar çok güzel; rabbim devletimden razı olsun. Devletimize zeval gelmesin, depremin 3. Gününden bu güne kadar durmadan çalışıyorlar” dedi.

“BU YOL PARAMPARÇA OLMUŞTU”

Yolun depremin etkisiyle paramparça olduğuna dikkat çeken Hüseyin Sertel, “Bu yol paramparça olmuştu. Köprüye kadar komple çökmüştü. O gece kısmi bir kıyamet yaşamıştık. Rabbime şükür, yavaş yavaş toparlanıyoruz. Yolda yapılıyor, şükürler olsun” ifadelerini kullandı.