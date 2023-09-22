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Genç çiftin düğünü, Yıldız Park Düğün Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yüzlerce davetlinin alkışları eşliğinde salona giren genç çift, ilk dansın ardından halay ve çiftetelliye eşlik etti. Yemekli olarak düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan düğün töreninde davetliler, Fatoş ve Erdoğan çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

Sanatçı Ercan Aygün ve Yıldız Park Düğün Salonu’nun saz ekibi de canlı müzikleriyle geceye renk kattı. Genç çiftin düğün törenine ailesi, Dedesli Ovası Türkmenler Derneği Başkanı Arap Filiz, gelin ve damadın akrabaları ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇORUM HABER genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.