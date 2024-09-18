Çorum merkeze bağlı Karagöz Köyü nüfusuna kayıtlı Fatma Korkmaz, hayatını kaybetti.

Karagöz Köyü’nden Seyit Ali Korkmaz’ın eşi, Adliye çalışanı Mesudiye Korkmaz ile Aslan Korkmaz, Şirin Kılıç ve Zeynep Kilci’nin anneleri Fatma Korkmaz vefat etti.

Korkmaz’ın cenazesi saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma töreninin ardından Karagöz Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi