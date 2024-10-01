Çorum Veteriner Hekimleri Odası’nın 8. Genel Kurulu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Veteriner Hekim Odası Başkanı M. Fatih Şerbetçi, son 2 yılda yapılan faaliyetler hakkında üyelere bilgi verirken, gelecek dönem yapılacak projeleri de paylaştı.

Şerbetçi’nin konuşmasının ardından seçimlere geçildi. Tek liste olarak gerçekleştirilen seçimde Veteriner Hekimler Odası’nın yeni yönetimi M. Fatih Şerbetçi’nin başkanlığında, Başkan Yardımcısı Bülent Şahin, Muhasip Üye Mustafa Aydoğdu, Denizcan Karaman ve İlyas Eker’den oluştu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR