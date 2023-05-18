BAYTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, sanayici Orhan Özsaraçoğlu’nun torunu, sanayici-iş insanı İnş.Müh. Fatih Kamitoğlu’nun kızı Özge Kamitoğlu ile merhum bobinajcı Nejat Başıbüyük’ün torunu, yapı denetimi firması sahibi, İnş. Yük.Müh. Atilla Akça’nın oğlu Buğra Akça, Cumartesi akşamı saat 19.00’da Yıldızpark 1 Numaralı Salon’da yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecekler.

Mücevherat Mühendisi Özge Kamitoğlu, İstanbul’da yaşıyor. Buğra Akça ise THY’de makina mühendisi olarak görev yapıyor.

Mazbata töreninde “umut” mesajı Mazbata töreninde “umut” mesajı

ÇORUM HABER, Özgül-Fatih Kamitoğlu ve Tülay-Atilla Akça çiftlerini kutlar, Özge ile Buğra’ya ömür boyu mutluluklar diler.