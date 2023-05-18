BAYTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, sanayici Orhan Özsaraçoğlu’nun torunu, sanayici-iş insanı İnş.Müh. Fatih Kamitoğlu’nun kızı Özge Kamitoğlu ile merhum bobinajcı Nejat Başıbüyük’ün torunu, yapı denetimi firması sahibi, İnş. Yük.Müh. Atilla Akça’nın oğlu Buğra Akça, Cumartesi akşamı saat 19.00’da Yıldızpark 1 Numaralı Salon’da yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecekler.

Mücevherat Mühendisi Özge Kamitoğlu, İstanbul’da yaşıyor. Buğra Akça ise THY’de makina mühendisi olarak görev yapıyor.

ÇORUM HABER, Özgül-Fatih Kamitoğlu ve Tülay-Atilla Akça çiftlerini kutlar, Özge ile Buğra’ya ömür boyu mutluluklar diler.