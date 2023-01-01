Eski güreşçilerden Dursun Çakmar'ın annesi, Milli Takım Güreş Antrenörü Abdullah Çakmar ve MKE Ankaragücü Güreş Takımı Teknik Direktörü Fevzi Çakmar'ın babaanneleri Fadime Çakmar, hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi önceki gün öğle namazından sonra Sungurlu’da Ulu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
Fadime Çakmar 107 yaşında hayatını kaybetti
Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde yaşayan Fadime Çakmar, 107 yaşında vefat etti.
Eski güreşçilerden Dursun Çakmar'ın annesi, Milli Takım Güreş Antrenörü Abdullah Çakmar ve MKE Ankaragücü Güreş Takımı Teknik Direktörü Fevzi Çakmar'ın babaanneleri Fadime Çakmar, hayatını kaybetti.
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