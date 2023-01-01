Deprem bölgesine 5 ton sıvı yağ gönderdiler Deprem bölgesine 5 ton sıvı yağ gönderdiler

Eski güreşçilerden Dursun Çakmar'ın annesi, Milli Takım Güreş Antrenörü Abdullah Çakmar ve MKE Ankaragücü Güreş Takımı Teknik Direktörü Fevzi Çakmar'ın babaanneleri Fadime Çakmar, hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi önceki gün öğle namazından sonra Sungurlu’da Ulu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
 