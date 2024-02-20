Baykuş Resim Atölyesi’nde resim çalışmalarını sürdüren ve öğrencilerini yetiştiren Ezgi Oran, yıllardır beraber çalıştığı Sena Koçak, Tuba Akdağ, Sultan Erden ve Ezginur Yetim ile birlikte karma resim sergisi düzenledi.

Bugün saat 15.00’de Belediye Sanat Galerisi’nde açılacak sergide, Ezgi Oran ve öğrencilerinin 45 adet yağlıboya tablosu yer alacak.

Ezgi Oran, Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü Neşe Erdok Atölyesi mezunu. Ondokuzmayıs Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılına kadar İstanbul’da kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürdü, Mahir Güven Resim Atölyesi asistanlığını yaptı.

2014 yılında eşiyle birlikte Çorum’a gelerek Baykuş Resim Atölyesi’ni kurdu.