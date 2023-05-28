Derneğin kurban organizasyonu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “2005 yılından bu güne kadar, bağışçılarımızla, milletimizle buluşmamıza, birlikte kıtalar aşmamıza vesile olan önemli çalışmaların başında kurban organizasyonlarımız gelmektedir. Yapılan çalışmalarımız neticesinde, kurban ibadetini yerine getirme durumu mümkün olmayan, hatta hayatlarında hiç kurban eti yememiş olan insanlara kurban eti ulaştırıyoruz. Çalışmamız neticesinde ülkemizde, farklı kıtalardaki onlarca ülkede ve yüzlerce bölgede, sayıları milyona ulaşan muhtaç insanlara ulaşmış oluyoruz.” denildi.

Açıklamada, "Kurbanlarınızı, İslami usullere göre alıyor, kestiriyor ve kurban etlerini, evine yılda bir kez et giren muhtaçlara ulaştırıyoruz” ifadesi de yer aldı.