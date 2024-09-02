Ali Rıza Gülbahçe, Ilıca Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki 19 BA 120 plakalı aracının üzerine, aracın ve evin benzinle dolu olduğunu, kendisinden ayrılan eşi Perihan Gülbahçe ile 3 saat içinde telefonla görüşmezse evini ve arabasını patlatacağına belirten not astı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, Gülbahçe'yi ikna etmek için çalışmalara başladı.

Gülbahçe'nin zaman zaman pencereden polislere "Size gelmeyin demedim mi?", Beni durduramazsınız" şeklinde bağırdığı işitildi.

Gülbahçe, aracının üzerine bıraktığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Eşim Perihan Gülbahçe, 15 Temmuz 2024 tarihinde evden ayrıldı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Kadın konuk evinde mi yoksa başka yerde mi? Son defa eşimle telefonda görüşmek istiyorum. Bu istetğimi 3 saat içinde gerçekleştirmez iseniz araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyırum. Aracın deposu full dolu. Ayrıca 35+10 litre benzin bidonlarda. Evin içinde yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda. Ayrıca doğalgaz ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğalgazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu. Şaka yapmıyorum, blöf de yapmıyorum. Fotoğraflarını karşıdaki sucu Mustafa'ya gönderdim.

Tekrar ediyorum, kimsenin canına kastım yok. Canının yanmasını istemiyotum. Müdahaleye kalkışmayın. Ben kararımı kesin verdim zaten.

İdam mahkumunun son dileği olarak kabul edin.

Eşim Perihan Gülbahçe ile son defa telefonda görüşüp helalleşmek istiyorum. Belki vicdanı sızlar, insafa gelir de evine döner.

Tekrar söylüyorum. Müdahale etmeye kalkışmayın. Eğer müdahale ederseniz, edenler de kesinlikle arar görür. Benden günah gitti.

Penceredeki televizyon anten çıktısı direkt benzin ve doğal gaza bağlantılı. Ayrıca soda şişelerinde patlamaya hazır benzin var.

Tüm mahalle sakinlerinden ve Çorumlulardan verdiğim rahatsızlık için binlerce özür dilerim.

Bana iyilik yapmak isterseniz, eşimle beni telefonda dahi olsun görüştürün. Allah rızası için. O benzen vaz geçtiyse, ben de tüm dünyadan vaz geçerim."

Yaklaşık 2 saatin sonunda şahıs polis ekiplerince ikna edilerek ifade işlemleri gereği polis merkezi amirligine götürüldü