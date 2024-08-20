Edinilen bilgilere göre, Gemici Mahallesi’nde meydana gelen olayda, uzun süre haber alınamayan H.K. (38) isimli kişi, yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, H.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından H.K.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.