Play-of potasında yerimizi sağlamlaştırmak için kendi sahamızda puan olarak en yakın rakibimiz konumundaki iki takımdan biri olan Bandırma sporu mutlak yenmemiz gereken bir maçtı. Ancak Her zaman olduğu gibi kendi evimizde bu tip maçları kazanamama akışkanlığını tekrarladık.

Maça genel olarak iki takımda istekli başladı karşılıklı açık bir oyun anlayışı hâkimdi. Maçta gol olmamasına rağmen seyircilerin sıkıldığını düşünmüyorum. İki takımda galip gelmek istiyordu ligin boyu kısalırken kaybedilen puanların telafisi geçmiş haftalara göre daha zor olduğu aşikâr. Ev sahibi olarak bizim puan kaybetmeye tahammülümüz olmadığı bir maçtı ancak 2 kez tekrarlanan penaltı vuruşunu gole çeviremeyerek galibiyeti taraftarlarımıza armağan edemedik.

Hocanın oyuncu tercihleri zaman zaman eleştiriliyor. Önceki haftalarda Eren’in yedek başlamasını eleştirdiğimiz olmuştu ancak bu maçta görünen Erenin ilk 11 için şu haliyle yeterli olmadığı demek ki hoca oynatmamakta haklıymış dedirtti adeta. Benim anlamadığım Ahmet Sağat ne oldu da birden yedek kulübesine mahkûm edildi. Gelelim Thomas Verheydt’e, bu arkadaşı izlerken ben yoruldum. Oyun planımızı etkileyen kafasına top atacağız diye uğraştığımız ancak bir türlü etkili olamayan bir oyuncuda bu kadar ısrar etmenin anlamı ne acaba gerçekten merak ediyorum. 87 dakika neden bu zulmü izlettin bize Serkan hocam. Sanırım antrenman performansı çok iyi. Ama hocam maçlarda lig bitimine yaklaştık ancak halen bir performans göremedik. Umarım sonraki haftalarda takıma üst düzey bir katkı sağlar da bizde mahcup oluruz.

Takım olarak gol yolları dışında diri bir oyun sergilediğimizi söylemem gerekiyor. Özellikle defans hattı gerçekten her hafta daha iyi oynuyor keşke devre arasında net bir santrafor alabilseydik her şey daha farklı olabilirdi. Defansa aldığımız Landre’nin de kusursuz bir performansı olduğunu belirtmem gerekiyor. Ayrıca sol kanatta adeta yorulmak bilmeyen Erkan Kaş’ta takımın en iyilerinden birisiydi onu da tebrik etmeden geçemeyeceğim.

Sevindirici olan şey Ligde alınan diğer sonuçlar lehimize oldu ve potadan uzaklaşmadık bundan sonraki haftalarda acil galibiyetler almamız gerekiyor ki ligdeki ilk sezonumuzda kimsenin beklenti içinde olmadığı play-of turuna kalalım.