Esentepe Mahallesi Şehit Ramazan Çatar Sokak'ta K.Ç’ye ait iki katla evin mutfak bölümünde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Öte yandan gaz sızdırdığı fark edilen mutfak tüpü de itfaiye ekiplerince kontrollü şekilde evin dışına çıkartıldı.

Ev sahibi K.Ç'nin uyku esnasında dumandan etkilenerek uyandığı, alevleri fark edince eşini de uyandırarak dışarı çıktıkları öğrenildi.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da olay yerine gelerek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.